Morto Ng Man - tat, l'attore star di Shaolin Soccer: aveva 70 anni (Di sabato 27 febbraio 2021) Lutto nel cinema di Hong Kong: è Morto Ng Man - tat , attore di origine cinese divenuto celebre in tutto il mondo grazie alla sua partecipazione nel film Shaolin Soccer. aveva compiuto da poco 70 anni ... Leggi su leggo (Di sabato 27 febbraio 2021) Lutto nel cinema di Hong Kong: èNg Man - tat ,di origine cinese divenuto celebre in tutto il mondo grazie alla sua partecipazione nel filmcompiuto da poco 70...

