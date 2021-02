(Di sabato 27 febbraio 2021) commenta Un escursionista di 18 anni è morto sul monte Marmagna, tra Pontremoli () e il versante parmense. La vittima, di origini albanesi ma residente da tempo in Lunigiana, era in ...

Tg1Rai : La generosità e l'altruismo oltre la paura del contagio. A Massa Carrara l'esempio di un 91enne che chiede di ceder… - pvsassone : RT @Miti_Vigliero: Massa Carrara Un 91enne cede il vaccino Covid a madre di disabile, 'Prima voi' - - Piergiulio58 : Massa Carrara, cade in un burrone e muore a 18 anni. - MediasetTgcom24 : Massa Carrara, cade in un burrone durante escursione: muore 18enne #Pontremoli - Connessioni : RT @Connessioni: Qui Darsena, secondo voi stanno festeggiando il nuovo Dpcm, il pareggio dello Spezia o l'anziano di Massa Carrara che lasc… -

Ultime Notizie dalla rete : Massa Carrara

Tragedia in provincia di Massa Carrara, dove nella giornata di oggi 27 febbraio, un ragazzo di soli 18 anni è morto dopo esser caduto in un burrone ...Un escursionista di 18 anni è morto sul monte Marmagna, tra Pontremoli (Massa Carrara) e il versante parmense. La vittima, di origini albanesi ma residente da tempo in Lunigiana, era in compagnia di a ...