Lombardia, Piemonte e Marche Arancioni e Basilicata con Molise Rosse. Liguria Torna Gialla (Di sabato 27 febbraio 2021) Dal 1 marzo alcune regioni cambieranno colore e da gialle diventeranno Arancioni. Si tratta di Lombardia, Piemonte e Marche. Basilicata e Molise diventeranno Rosse, la Liguria invece ritornerà Gialla. Da ... Leggi su youreduaction (Di sabato 27 febbraio 2021) Dal 1 marzo alcune regioni cambieranno colore e da gialle diventeranno. Si tratta didiventeranno, lainvece ritornerà. Da ...

Agenzia_Ansa : Covid, da lunedì primo marzo la Sardegna passa in area bianca. In area arancione Lombardia, Marche e Piemonte e in… - Agenzia_Ansa : Covid, per la quarta settimana un peggioramento nel livello generale del rischio. Tutti i dati nella bozza Iss-mini… - repubblica : ?? Covid, Sardegna prima zona bianca del Paese. Ordinanza di Speranza: rosse Basilicata e Molise, arancioni Lombardi… - antbar12 : RT @LaVeritaWeb: Declassate Lombardia, Piemonte e Marche. La bozza del dpcm ricorda quelle di Giuseppe Conte: niente barbieri nei territori… - fabioooo94 : RT @rtl1025: ?? Da lunedì primo marzo passeranno in area #arancione le Regioni #Lombardia, #Marche e #Piemonte e in area #rossa le Regioni #… -