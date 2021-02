LIVE – Sambenedettese-Sudtirol 0-4 | Serie C 2020 2021 | girone B DIRETTA

(Di sabato 27 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la ventisettesima giornata delB di. Padroni di casa che nelle ultime cinque partite, hanno un bilancio costituito di 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte; mentre il Südtirol ha collezionato 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5. Calcio d’inizio alle ore 15 di sabato 27 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI: Nobile; Fazzi, Biondi, D’Ambrosio, Di Pasquale; D’Angelo, Angiulli, Rossi; Chacon, Lescano, Trillò: Poluzzi; El Kaouakibi, Polak, Curto, Fabbri; Tait, Greco, Karic; Voltan; ...

Pergolettese 29 Piacenza 28 Olbia 27 Pistoiese 26 Giana Erminio 21 Livorno 19 Lucchese 18 GIRONE B Ore 15.00 Gubbio Vis Pesaro 0 - 0 Imolese Mantova 0 - 0 Matelica Virtus Verona 0 - 0 Diretta Sambenedettese Sudtirol streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita nella 27^ giornata di Serie C. Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite per la 27^ giornata del torneo in programma oggi, sabato 27 febbraio 2021.