Ivana Spagna, chi è l’ex marito Patrick Debort (Di sabato 27 febbraio 2021) Si chiama Patrick Debort, è modello e arrangiatore francese, ed è noto al pubblico italiano per essere stato l’ex marito di Ivana Spagna. I due si sono frequentati per 8 anni prima di sposarsi. Un matrimonio che è però durato una manciata di giorni e che venne celebrato a Las Vegas. Qualche tempo fa, ha confidato in un’intervista a Caterina Balivo, conduttrice di ‘Vieni da me’: “Appena ho visto questo ragazzo non ci ho più visto. Era il classico colpo di fulmine. Ma non è successo niente, io avevo un compagno e lui era sposato. Poi successivamente, vado a vivere a Los Angeles e mi chiama lui, Patrick. Mi ha detto che aveva divorziato”. Ma se i due non si amavano ed erano solo amici, perché decisero di sposarsi? La cantante ha spiegato di aver parlato con il suo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Si chiama, è modello e arrangiatore francese, ed è noto al pubblico italiano per essere statodi. I due si sono frequentati per 8 anni prima di sposarsi. Un matrimonio che è però durato una manciata di giorni e che venne celebrato a Las Vegas. Qualche tempo fa, ha confidato in un’intervista a Caterina Balivo, conduttrice di ‘Vieni da me’: “Appena ho visto questo ragazzo non ci ho più visto. Era il classico colpo di fulmine. Ma non è successo niente, io avevo un compagno e lui era sposato. Poi successivamente, vado a vivere a Los Angeles e mi chiama lui,. Mi ha detto che aveva divorziato”. Ma se i due non si amavano ed erano solo amici, perché decisero di sposarsi? La cantante ha spiegato di aver parlato con il suo ...

CorriereCitta : Ivana Spagna: chi è, età, carriera, canzoni, vita privata, matrimonio, Instagram #ivanaspagna #Verissimo #verissimo - conduzoio : Raga comunque vi ricordate che Cristiano perse contro Ivana grazie ai voti della Spagna? Io non la vedo proprio dif… - HereIsNica : @msfabiola_ Poi il fatto che vivono in Spagna. Quindi la frase in spagnolo. Ivana Spagna ha cantato il cerchio dell… - francescovuolo : Ivana Spagna - SMSNEWSOFFICIAL : A @verissimotv ospiti @ivazanicchi @ElettraLambo , Cherif Karamoko, Andrea Zenga, @GiuliaSalemi93 #IvanaSpagna,… -