Incidente Ravenna | Lorenzo muore a 24 anni mentre torna dal lavoro con la divisa da infermiere

(Di sabato 27 febbraio 2021) . “Ti ricorderemo sempre, con il tuo sorriso disarmante, la tua contagiosa voglia di vivere, la passione in ciò che facevi” così i colleghi e gli amici hanno ricordatoCampanini, giovane 24enne vittima di un terribile schianto avvenuto mercoledì pomeriggio sulla superstrada trae Cesenava a casa dopo un turno diin ambulanza. Aveva da poco finito il turno die aveva ancora addosso la suadaquando ha perso il controllo della sua auto schiantandosi violentemente sulla superstrada E45 in un terribilestradale che gli è costato la vita. Così è morto a soli 24Campanini, giovane reggiano originario di Cerezzola di Canossa, ...

Giovedì pomeriggio si è spento il 73enne faentino Bruno Giannotti, schiantatosi contro un camion mentre percorreva in sella alla sua bicicletta via ...Lorenzo Campanini , giovane reggiano originario di Cerezzola di Canossa, è morto a soli 24 anni a causa di un terribileavvenuto mercoledì 24 febbraio sulla superstrada trae Cesena. Aveva finito il turno di lavoro e indossava ancora la divisa da infermiere quando ha perso il controllo della sua auto.Lorenzo Campanini, morto per un incidente a Ravenna giovedì. Lo strazio della fidanzata Tiziana: "Ritorna da me, ti prego" ...Lorenzo Campanini aveva appena finito di lavorare. Dopo l’urto con un jersey, il tragico volo che non ha lasciato scampo ...