In Veneto 23 morti in 24 ore. I nuovi contagi restano sopra quota 1.000 (Di sabato 27 febbraio 2021) Ancora stabile sopra quota mille il numero dei nuovi casi di Covid 19 in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono +1.285 i positivi registrati (+1.174 ieri), per un numero complessivo di casi da inizio pandemia che ora raggiunge quota 332.736. Sul fronte dei decessi sono 23 le vittime riportate dal bollettino giornaliero, 9.837 il totale dei morti dall’inizio del monitoraggio. Aumenta leggermente la pressione nelle terapie intensive della regione: 136 posti occupati con un incremento di due unità rispetto alle 24 ore precedenti. Per i ricoveri ordinari il dato invece si mostra in calo: -10 unità con 1.187 pazienti in area non critica. Zaia: «Sui vaccini avrò ragione io» Intanto il presidente di Regione Luca Zaia si è espresso ancora sulla delicata questione dell’acquisto autonomo di ... Leggi su open.online (Di sabato 27 febbraio 2021) Ancora stabilemille il numero deicasi di Covid 19 in. Nelle ultime 24 ore sono +1.285 i positivi registrati (+1.174 ieri), per un numero complessivo di casi da inizio pandemia che ora raggiunge332.736. Sul fronte dei decessi sono 23 le vittime riportate dal bollettino giornaliero, 9.837 il totale deidall’inizio del monitoraggio. Aumenta leggermente la pressione nelle terapie intensive della regione: 136 posti occupati con un incremento di due unità rispetto alle 24 ore precedenti. Per i ricoveri ordinari il dato invece si mostra in calo: -10 unità con 1.187 pazienti in area non critica. Zaia: «Sui vaccini avrò ragione io» Intanto il presidente di Regione Luca Zaia si è espresso ancora sulla delicata questione dell’acquisto autonomo di ...

PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Veneto: il bollettino e i numeri odierni del #27febbraio #Coronavirus #COVID19 - veneto_ : RT @corriereveneto: Bollettino #Covid, in #Veneto 1.285 contagi in più e 23 morti nelle ultime 24 ore - corriereveneto : Bollettino #Covid, in #Veneto 1.285 contagi in più e 23 morti nelle ultime 24 ore - FatimaCurzio : RT @mattinodinapoli: Covid Veneto, bollettino: oggi 1.285 casi e 23 morti: salgono le terapie intensive - mattinodinapoli : Covid Veneto, bollettino: oggi 1.285 casi e 23 morti: salgono le terapie intensive -