Etro | la sfilata Autunno-inverno 2021 22

qn_giorno : Libertà e ribellione nella sfilata di Etro / FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Etro sfilata

E sono proprio i costumi ricchi di ricami e intarsi del ballerino russo, che Gimmoha collezionato per oltre trent'anni, a raccontarci lo spirito ribelle che vivremo il prossimo inverno. Gli ..., il video dellaFW21 Nel suo viaggio in un'estetica anticonformista e indipendente, Veronicanella collezione FW21 esplora l'universo di Rudolf Nureyev e Jimi Hendrix, due artisti ...Con le video sfilate cambia la scenografia: Marras in campagna, Marni a tavola – Per Act N.1, brand giovane e progressivo, l’equilibrio è tra caos e controllo ...Le sfilate in versione digitale Autunno/Inverno 2021-22 trasmettono una bellezza autentica, con make-up e hair look versatili, naturali, espressione di libertà e movimento. Con alcuni dettagli chic o ...