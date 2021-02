Dpcm Pasqua? M5S e Pd hanno nostalgia del Conte 2. Parla Guzzetta (Di sabato 27 febbraio 2021) Pasqua, ancora una volta, sarà blindata. Sfuma infatti, nel solco dell’ultimo Dpcm emanato dal governo Draghi, qualsiasi ipotesi di libertà. Nel documento che entrerà in vigore il prossimo 6 marzo, prevale la linea delle restrizioni più stringenti. Il tentativo, si sa, è quello di Contenere il più possibile il livello dei contagi. I ristoranti la sera resteranno chiusi ovunque, e come nel primissimo lockdown dovranno abbassare le saracinesche parrucchieri e barbieri nelle zone rosse, nonostante la protesta dell’associazione di settore. Ancora, il coprifuoco dalle 22 alle 5 e viene confermato il divieto spostamenti tra confini fino al 27 marzo. Se ai tempi del Conte bis ad opporsi fermamente a questi provvedimenti c’era – ça va sans dire – l’opposizione, oggi è dall’interno dell’esecutivo che qualcuno rumoreggia. Forse ... Leggi su formiche (Di sabato 27 febbraio 2021), ancora una volta, sarà blindata. Sfuma infatti, nel solco dell’ultimoemanato dal governo Draghi, qualsiasi ipotesi di libertà. Nel documento che entrerà in vigore il prossimo 6 marzo, prevale la linea delle restrizioni più stringenti. Il tentativo, si sa, è quello dinere il più possibile il livello dei contagi. I ristoranti la sera resteranno chiusi ovunque, e come nel primissimo lockdown dovranno abbassare le saracinesche parrucchieri e barbieri nelle zone rosse, nonostante la protesta dell’associazione di settore. Ancora, il coprifuoco dalle 22 alle 5 e viene confermato il divieto spostamenti tra confini fino al 27 marzo. Se ai tempi delbis ad opporsi fermamente a questi provvedimenti c’era – ça va sans dire – l’opposizione, oggi è dall’interno dell’esecutivo che qualcuno rumoreggia. Forse ...

Agenzia_Ansa : Covid, nuovo Dpcm. Restrizioni anche a #Pasqua, cosa si potrà fare e cosa noi. Chiusi palestre e cinema. Stop a vi… - Corriere : ?? Il nuovo Dpcm anti Covid-19 sarà in vigore in Italia dal 6 marzo al 6 aprile: le regole varranno fino a Pasqua. G… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, il governo non allenta le misure. Il nuovo Dpcm sarà fino a Pasqua #ANSA - BlasioNino : RT @FDI_Parlamento: “Con il nuovo governo Draghi tornano i DPCM che erano tanto cari a Conte. Sono in arrivo nuove restrizioni per gli ital… - 18Girin : RT @LucillaMasini: Nuovo DPCM: chiudiamo ora per riaprire a Pasqua'. Se lo decideva Conte era dittatura, se lo dice Draghi è un colpo di ge… -