Dpcm Draghi, Salvini furioso: «Se va avanti così…», il retroscena sul messaggio a Speranza (Di sabato 27 febbraio 2021) Durante le sue ospitate in tv Matteo Salvini aveva fatto capire di essere del partito degli "aperturisti". Il leader della Lega più volte ha chiesto al governo un cambio di marcia, soprattutto in merito alla riapertura dei ristoranti e di alcune attività chiuse da tempo. Suppliche che però sono state rispedite al mittente: lo scorso 24 febbraio 2021 Roberto Speranza aveva, infatti, rimarcato la linea "rigorista". «Non ci sono le condizioni per allentare le misure», aveva detto il ministro della Salute. E il nuovo Dpcm Draghi, il primo dell'ex dirigente della Bce, sembra esserne la prova lampante. Il neo premier non si è discostato troppo dal lavoro fatto dal suo predecessore. leggi anche l'articolo —> Giuseppe Conte torna all'Università di Firenze: la lectio magistralis su economia, salute e ...

