Conte: “Inter sfida più difficile. Champions League?All’esterno c’era chi voleva il mio esonero: proprietà no” (Di sabato 27 febbraio 2021) Antonio Conte al Corriere delle Sera È un Antonio Conte più carico che mai quello che si racconta al Corriere della Sera. L’allenatore nerazzurro si racconta a 360° confessando come all’uscita dalla Champions League c’era chi voleva il suo esonero (“Un tifoso avversario avrebbe spinto” “mandarmi via avrebbe facilitato gli altri”) e quanto sia difficile allenare l’Inter (“Sono per le sfide e l’Inter è la più difficile della mia carriera. Ma non temo i confronti”) dopo essere stato alla Juventus. Ecco le sue parole. La «Pazza Inter» ha trovato un punto d’equilibrio?Se vuoi stare davanti agli altri devi avere costanza di rendimento: la stabilità è al di là ... Leggi su intermagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Antonioal Corriere delle Sera È un Antoniopiù carico che mai quello che si racconta al Corriere della Sera. L’allenatore nerazzurro si racconta a 360° confessando come all’uscita dallaLeaguechiil suo(“Un tifoso avversario avrebbe spinto” “mandarmi via avrebbe facilitato gli altri”) e quanto siaallenare l’(“Sono per le sfide e l’è la piùdella mia carriera. Ma non temo i confronti”) dopo essere stato alla Juventus. Ecco le sue parole. La «Pazza» ha trovato un punto d’equilibrio?Se vuoi stare davanti agli altri devi avere costanza di rendimento: la stabilità è al di là ...

