Combinata nordica femminile | tripletta norvegese ai Mondiali di Oberstdorf! Sesta Sieff | settima Dejori

(Di sabato 27 febbraio 2021) Giornata memorabile per il movimentodella, che ha assegnato quest’oggi le prime medaglie della storia in un Campionato Mondiale Senior sulle nevi di Oberstdorf, in Germania. Il podio della Gundersen è stato monopolizzato dalla Norvegia, che ha piazzato una clamorosacon Gyda Westvold Hansen in trionfo davanti alle sorelle Mari (argento) e Marte (bronzo) Leinan Lund rispettando di fatto il pronostico della vigilia. Westvold Hansen, reduce dal titolo iridato juniores ottenuto a Lahti, ha fatto valere le proprie qualità sugli sci stretti sverniciando in poche centinaia di metri la connazionale Mari Leinan Lund per poi gestire la leadership della gara sino al traguardo senza particolari patemi. Alla fine le prime tre hanno raggiunto l’arrivo nell’arco di 28?, difendendosi egregiamente ...

sportface2016 : Combinata nordica | A #Oberstdorf Hansen oro nella gara femminile, #Sieff chiude sesta - neveitaliasport : RT @neveitalia: Gyda Westvold Hansen è la prima campionessa del mondo nella Combinata nordica femminile #27Febbraio - neveitalia : Gyda Westvold Hansen è la prima campionessa del mondo nella Combinata nordica femminile #27Febbraio… - sportface2016 : Combinata nordica | Mondiali #Oberstdorf, #Sieff quinta dopo il salto - zazoomblog : Combinata nordica ai Mondiali femminili Norvegia dominante dopo il salto. Sieff e Dejori tra le prime dieci -… -

Ultime Notizie dalla rete : Combinata nordica

Un salto dal trampolino e cinque chilometri ad inseguimento nel fondo: a passo Lavazè, gli allenamenti degli atleti di, che per la prima volta verrà disputata anche al femminile, in ...... Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli ore 12:00 Rubrica: Studio Sci (diretta) dallo studio TV5 - Milano In studio: Sabrina Gandolfi ore 12:30 Sci Nordico: Campionati Mondiali 2021: ...Giornata memorabile per il movimento femminile della combinata nordica, che ha assegnato quest'oggi le prime medaglie della storia in un Campionato Mondiale Senior sulle nevi di Oberstdorf, in Germani ...Sesto posto di Annika Sieff e settima Daniela Dejori. Si conclude con ottime notizie per la squadra azzurra la prima gara mondiale nella storia della combinata nordica femminile. A Oberstdorf Sieff al ...