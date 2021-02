Calcio | Genoa; Ballardini | Inter è la più forte tra le forti

(Di sabato 27 febbraio 2021) "Andiamo ad affrontare la squadra che per me è la piùtra ledel nostro campionato". L'allenatore delDavidenon ha dubbi alla vigilia della trasferta di Milano contro la ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Genoa

Sarà importante che ildomani faccia una bella prestazione, perché siamo convinti che se noi faremo una bella gara, poi il premio arriverà. Il nostro obiettivo è quello di fare una bella ...Sono stati resi noti i convocati delche, nella giornata di domani (ore 15:00 ild'inizio), affronteranno l'I nter di Antonio Conte in quel di San Siro . Nell'anno solare 2021, nessuna squadra ha subito meno gol delin ...Genoa e Parma dimostreranno definitivamente se l'Inter è una squadra matura e in grado di vincere lo scudetto: Lautaro e Conte danno la carica giusta ..."Andiamo ad affrontare la squadra che per me è la più forte tra le forti del nostro campionato". L'allenatore del Genoa Davide Ballardini non ha dubbi alla vigilia della trasferta di Milano contro la ...