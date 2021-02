Basilicata zona rossa | regole e divieti dal 1 marzo | ecco quali

repubblica : ?? Covid, Sardegna prima zona bianca del Paese. Ordinanza di Speranza: rosse Basilicata e Molise, arancioni Lombardi… - Agenzia_Ansa : Covid, da lunedì primo marzo la Sardegna passa in area bianca. In area arancione Lombardia, Marche e Piemonte e in… - Agenzia_Ansa : Ecco i nuovi colori delle regioni Da lunedì Basilicata e Molise in zona rossa. Lombardia, Piemonte e Marche passano… - Adnkronos : #Basilicata #zonarossa, regole: cosa si può fare dal 1 marzo - MafMeduri : #COVID , la #Sardegna è zona bianca. Basilicata e Molise ‘rosse’ -

Ultime Notizie dalla rete : Basilicata zona

E alla luce della nuova ordinanza del ministro Roberto Speranza, anche per Lombardia, Marche e Piemonte è tempo di passare inarancione. Restano in area rossa lae il Molise, gialla ...Tutte le news e i dati sui contagi nella giornata in cui, sulla base del monitoraggio coronavirus, sono state firmate le ordinanze:e Molise inrossa. Lombardia, Piemonte e Marche in ...Molise e Basilicata in zona rossa da lunedì 1 Marzo. E’ quanto ha stabilito il Ministero della Salute In Basilicata ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Basilicata zona rossa dal 1° marzo dopo la firma dell’ordinanza del ministro Speranza di oggi. L’ingresso in zona rossa comporta quindi stretta con misure e div ...