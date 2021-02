Barbara D'Urso, la verità sulla chiusura di Live: 'Ora posso parlare, non vi lascio soli' (Di sabato 27 febbraio 2021) svela il destino di ai followers. dice la sua verità in un video su Instagram brindando idealmente con il pubblico. Novità anche per Domenica Live, che cambia e si allunga per lasciare spazio alla ... Leggi su leggo (Di sabato 27 febbraio 2021) svela il destino di ai followers. dice la suain un video su Instagram brindando idealmente con il pubblico. Novità anche per Domenica, che cambia e si allunga per lasciare spazio alla ...

welikeduel : Ospiti di Barbara D'Urso che non ti aspetti, in un video di Gero Arnone #propagandalive @geroarnone - ricpuglisi : Novità? Zingaretti e Barbara d'Urso escono e fondano un partito? - ilriformista : L'endorsement di #Zingaretti a Barbara D'Urso dopo il lapsus di ieri in radio - Oli_oleaster : RT @FabrizioDelpret: Il programma di Barbara D’Urso chiude. I danni prodotti da vent’anni di televisione spazzatura, invece, rimangono anco… - wikimarcok : RT @FabrizioDelpret: Il programma di Barbara D’Urso chiude. I danni prodotti da vent’anni di televisione spazzatura, invece, rimangono anco… -