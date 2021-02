(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tessy del Lussemburgo diventerà mamma. Per la terza volta. L’ex moglie del principe Louis del Lussemburgo lo ha lasciato intendere postando su Instagram due romantiche foto assieme al nuovo compagno, l’imprenditore svizzero Frank Floessel. In uno degli scatti, lui le abbraccia il pancino. E la frase che accompagna le immagini non sembra lasciare dubbi: «La primavera è il momento perfetto per la crescita dei fiori delicati».

tessy_94 : RT @sanremohistory: Il viaggio nella storia continua... La canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2008: 'Colpo di fulmine', cantata d… - tessy_94 : @ValeInnacolo Questo promo è bellissimo davvero ?? passeranno del tempo da soli al mare, per giunta di sera..super r… -

Ultime Notizie dalla rete : Tessy del

Vanity Fair.it

ECDC utilizza i dati forniti dall'European Surveillance System () che, per l'Italia, è ... Poco più avantiTrentino, troviamo l'Umbria (514,6) che " come apprendiamo dalle cronache dei giornali ...Le aree in rosso scuro dell'Ue sono quelle dove il tasso di incidenzaCovid - 19 è maggiore o ... Ecdc si basa sui dati forniti dall'European surveillance system () che, per l'Italia, è ...Già mamma di due bambini avuti dal principe Louis, da cui ha divorziato nel 2019, Tessy del Lussemburgo ha annunciato via social, con due romantiche foto, che aspetta il terzo bebè. Il padre è ...Carriera di corse finita, dopo il recente rientro: entra subito in razza. Trotto: Cobra Killer Gar si migliora ancora (1.12.3); anche Violetto Jet e Valzer di Poggio nel Paris di congedo per Tony Gio; ...