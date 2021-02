Telecamera in bagno “per filmare la collega-amante”: il sindaco maestro rischia il posto (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’intenzione sarebbe stata quella di fare uno scherzo all’amante, maestra come lui in quella scuola. Voleva riprenderla mentre era in bagno per poi inviarle il video. Invece, quella telecamerina grossa come una chiavetta Usb, installata nei servizi delle donne, è stata notata da un’altra collega che ha avvertito la dirigente scolastica e ha presentato denuncia ai carabinieri. Ora Maurizio Donisi, insegnante della scuola elementare di Albano Sant’Alessandro e sindaco del paese, rischia il posto di lavoro e pure l’incarico politico. Donisi, 52 anni, celibe, è indagato per interferenze illecite nella vita privata, con l’aggravante della funzione pubblica che svolge, quindi pure perseguibile d’ufficio (senza denuncia). Il suo avvocato Dimitri Colombi, che lo conosce bene e lo descrive ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’intenzione sarebbe stata quella di fare uno scherzo all’, maestra come lui in quella scuola. Voleva riprenderla mentre era inper poi inviarle il video. Invece, quella telecamerina grossa come una chiavetta Usb, installata nei servizi delle donne, è stata notata da un’altrache ha avvertito la dirigente scolastica e ha presentato denuncia ai carabinieri. Ora Maurizio Donisi, insegnante della scuola elementare di Albano Sant’Alessandro edel paese,ildi lavoro e pure l’incarico politico. Donisi, 52 anni, celibe, è indagato per interferenze illecite nella vita privata, con l’aggravante della funzione pubblica che svolge, quindi pure perseguibile d’ufficio (senza denuncia). Il suo avvocato Dimitri Colombi, che lo conosce bene e lo descrive ...

