(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ildedicato alle avventure diprodotto da J.J. Abrams sembra avrà come protagonista un eroe. Ildiscritto da Ta-Nehisi Coates sembra porterà sul grande schermo una versione dell'iconico personaggio molto diversa: la produzione sembra infatti intenzionata ad assumere un attoreper la parte del protagonista. Le fonti del sito The Hollywood Reporter avrebbero confermato l'intenzione di seguire questo approccio, indiscrezione che ha già suscitato molti commenti online. Tra le pagine dei fumetti è stato introdotto nella storia Final Crisis il personaggio chiamato Kalel, ovvero Calvin Ellis. Tra le pagine il protagonista è il Presidente degli Stati Uniti e inoltre. Grazie al Multiverso, inoltre, nella ...

superman_clouds : @eeverywheeree nel dubbio Eric aveva postato questo ???? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Superman: nel nuovo reboot il supereroe sarà nero, secondo le indiscrezioni - MangaForevernet : ? Superman avrà un nuovo film reboot ? ? - atominobipbip : @PornoNoblogs @annamasera @LaStampa Il degrado è una piaga, combatterlo un dovere, l’ansietà che genera la lotta pe… - Popopozau : A quanto è quotato che sarà Superman nero? Nel caso sarebbe 'blackwashing' ma guai a parlarne se no ti accusano di… -

Ultime Notizie dalla rete : Superman nel

e Henry Cavill ? L'ultima commento dell'attore sul personaggio che risale ad alcuni mesi fa, lasciava intendere che a lui non sarebbe dispiaciuto proseguire l'esperienzacostume di. ...... dopo aver interpretato il supereroe in L'Uomo d'Acciaio, Batman vDawn of Justice e ... Mission Impossibile III , Star Wars: Il Risveglio della Forza, Star Wars: L'ascesa di Skywalker )...Il nuovo reboot dedicato alle avventure di Superman prodotto da J.J. Abrams sembra avrà come protagonista un eroe nero. Il reboot di Superman scritto da Ta-Nehisi Coates sembra porterà sul grande sche ...Il ministro della Difesa: il governo Draghi durerà quanto servirà al Paese. Con il proporzionale si uscirà dal bipolarismo forzato ...