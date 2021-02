Sophia Loren incanta ancora | Nastro di platino per “La vita davanti a sé”

BarbaraGSerra : 'Ho viaggiato per il mondo ma l'Italia è la mia casa' Sophia Loren si racconta alla BBC tramite le sue canzoni pref… - MediasetTgcom24 : A Sophia Loren il Nastro di Platino: 'Lo dedico ai miei coetanei, i sogni non hanno età' #sophialoren… - SkyTG24 : A Sophia Loren il Nastro di Platino - ICIsraele : “ Gila Almagor, la 'Sophia Loren' israeliana Commento di Fiammetta Martegani” - JesusdVeracruz_ : “Mi piace molto di più mangiare pasta e bere vino che essere una taglia zero” - Sophia Loren (punto para la Loren… -

Ultime Notizie dalla rete : Sophia Loren

Purtroppo nessuna nomination è stata data a, ma la speranza è di vederla nominata agli altri grandi premi cinematografici, ossia gli Oscar. Il 15 marzo scopriremo se la 'nazionale'...I Nastri d'Argento hanno infatti omaggiatocon un nuovo premio, il ' Nastro di platino ', per il film 'La vita davanti a sé'. Nella motivazione del premio, secondo quanto riportato da ...È tornata a recitare a 86 anni, dopo ben 10 anni di assenza dal set, eppure l'attrice partenopea conosciuta in tutto il mondo continua a far sognare intere generazioni e a collezionare successi. I Nas ...Le è stato assegnato dai giornalisti cinematografici per la toccante interpretazione nel film ‘La vita davanti a sé’, diretto dal figlio Edoardo Ponti, a vent’anni esatti dall’Oscar alla carriera e ol ...