Sci alpino oggi | orari | tv | programma | streaming | pettorali Discesa Val di Fassa

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo i Mondiali, ritorna la Coppa del Mondo femminile di sci. Una tre giorni in Italia in Val ditutta dedicata alla velocità (dueed un superG). Si cominciacon la prima(ore 11.45) e c’è sicuramente voglia di riscatto nella squadra azzurra. Fari puntati anche su Breezy Johnson e Corinne Suter, che possono superare Sofia Ga in vetta alla classifica di specialità. LIVE SciVal diin DIRETTA: Sofia Ga osserva e spera nella Coppa di specialità Di seguito il, glie le startlist delladi Val di, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci ...