Sci alpino, colpo doppio per Lara Gut-Behrami: vince la discesa in Val di Fassa e sale in vetta alla generale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lara Gut-Behrami si prende tutto nella prima discesa in Val di Fassa. La svizzera conquista il suo trentunesimo successo in carriera in Coppa del Mondo e soprattutto balza al comando della classifica generale. L'elvetica ha fatto la differenza nella parte alta della pista "La Volata", perdendo poi in mezzo e recuperando ancora nel tratto finale. L'Austria rimanda ancora la prima vittoria di questa stagione in Coppa del Mondo, con il successo che è sfumato solo per due centesimi, quelli che dividono Ramona Siebenhofer da Gut-Behrami. Svizzera, invece, che festeggia la doppietta sul podio, visto che al terzo posto si è classificata Corinne Suter (+0.26), che ottiene punti importanti in chiave classifica di specialità. Quarto posto per la tedesca Kira Weidle (+0.33), che ha preceduto ...

