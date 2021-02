Sampdoria, che 2021 per Keita: meglio di Quagliarella e Candreva (Di venerdì 26 febbraio 2021) Keita Balde è esploso alla Sampdoria in questo inizio di 2021. L’attaccante ha fatto meglio di Quagliarella e Candreva Keita Balde è la star della Sampdoria. A parlare sono i numeri collezionati in questi primi due mesi del 2021 da parte dell’attaccante senegalese, prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Monaco verso la fine del mercato estivo. Il classe ’95 ha siglato quattro gol in otto partite contro Inter, Parma, Benevento e Fiorentina. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 meglio di Fabio Quagliarella e Antonio Candreva. Il capitano blucerchiato vanta una sola rete in otto match giocati (Fiorentina), mentre l’esterno conta tre gol ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021)Balde è esploso allain questo inizio di. L’attaccante ha fattodiBalde è la star della. A parlare sono i numeri collezionati in questi primi due mesi delda parte dell’attaccante senegalese, prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Monaco verso la fine del mercato estivo. Il classe ’95 ha siglato quattro gol in otto partite contro Inter, Parma, Benevento e Fiorentina. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24di Fabioe Antonio. Il capitano blucerchiato vanta una sola rete in otto match giocati (Fiorentina), mentre l’esterno conta tre gol ...

