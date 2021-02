Salto con gli sci, Mondiali Oberstdorf 2021 oggi in tv: programma 26 febbraio, orari e diretta streaming (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il programma di oggi venerdì 26 febbraio ai Mondiali 2021 di Salto con gli sci in corso a Oberstdorf, in Germania. Ben due gare previste nella giornata odierna. Alle ore 17:15 le donne si sfidano nella gara a squadre dal trampolino HS106, mentre alle ore 20:30 toccherà agli uomini nella gara singola. Tutte le gare saranno visibili in diretta tv sui canali di Eurosport, oltre che in streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la giornata dal trampolino con aggiornamenti in tempo reale sull’evento. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ildivenerdì 26aidicon gli sci in corso a, in Germania. Ben due gare previste nella giornata odierna. Alle ore 17:15 le donne si sfidano nella gara a squadre dal trampolino HS106, mentre alle ore 20:30 toccherà agli uomini nella gara singola. Tutte le gare saranno visibili intv sui canali di Eurosport, oltre che insulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la giornata dal trampolino con aggiornamenti in tempo reale sull’evento. SportFace.

