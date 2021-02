Rosamund Pike in «I Care A Lot»  interpreta il ruolo della cattiva perfetta

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Nessuno può raggiungere le vette dinell’interpretare ildi un cattivo. L’attrice britannica ha tutte le carte in regola per entrare nei panni di un personaggio amabile e delicato che non desta sospetti sulle sue vere intenzioni criminali: occhi azzurri, capelli biondi e un sorriso angelico e suadente. Avere un viso e i lineamenti che di solito non vengono mai associati al male, le fornisce la maschera ideale per nasconderlo. Nel mondo reale, se vuoi farla franca, gli zigomi da Malefica e le verruche da strega maligna non portano molto lontano. In una società basata su valori estetici, avere un bell'aspetto aiuta un delinquente a realizzare i sogni più grandiosi.Nel film, IA Lot, c'è solo un indizio nell'aspetto di Marla Grayson, il personaggio interpretato da...

SimonaCroisette : RT @TataChips86: 42 anni 2 figli E avere lo stesso stile e fisico di Rosamund Pike. - TataChips86 : 42 anni 2 figli E avere lo stesso stile e fisico di Rosamund Pike. - Greyisthesun : Rosamund Pike le cose mi fai provare,,,, - towardstoess : posso dare definitivamente inizio alla mia fissa per rosamund pike - rtamacc : stasera vi regalo queste foto di rosamund pike e jessica chastain -

Ultime Notizie dalla rete : Rosamund Pike

la Repubblica

... si diverte a scompaginare le coordinate morali dello spettatore all'interno di un racconto privo di baricentro morale e baciato dalla straordinaria interpretazione di. 3.3 5 PUNTEGGIO ...Questo articolo è pubblicato sul numero 9 di Vanity Fair in edicola fino al 2 marzo 2021 C'è qualcosa di magnetico e irresistibile nel modo in cuiinterpreta donne cattive. Non che con i personaggi buoni " Marie Curie in Radioactive, la corrispondente di guerra Marie Colvin in A Private War " non sia brava, anzi, e intensa e ...Nel nuovo film di Amazon Prime, I Care A Lot, Rosamund Pike si cala nei panni di una spietata truffatrice di anziani. Ha la stessa cattiveria e lo sguardo glaciale ammirato in Amore Bugiardo - Gone Gi ...Prima uscita per Romain Grosjean in IndyCar. Ieri al Barber Motorsports Park il pilota franco svizzero ha effettuato i suoi primi giri al volante della Dallara Honda che guiderà quest’anno, parzialmen ...