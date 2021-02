Roma | bus Atac a fuoco sulla Tuscolana | ' Mezzo in servizio da 17 anni'

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Un autobus della linea 506 di, per ragioni ancora da accertare, intorno alle 7:30 di stamattina è andato a, mentre era insu via. Sul posto sono intervenuti i vigili del ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma bus

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuooco e la polizia locale di. L'area è stata messa in sicurezza e i passeggeri sono stati fatti scendere velocemente dalla vettura, appena si è ...In totale sono 328 i nuovi autobus cheCapitale ha messo a disposizione di Atac in usufrutto". Lo ha dichiarato l'amministratore di Atac Giovanni Mottura. 26 febbraio 2021Un autobus della linea 506 di Atac, per ragioni ancora da accertare, intorno alle 7:30 di stamattina è andato a fuoco, mentre era in servizio su ...Un altro autobus il 506 è stato completamente distrutto dalle fiamme questa mattina 26 febbraio 2021, a Roma in un … ...