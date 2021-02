PUBG | bandite altre 44 squadre dal PMCO Spring Split 2021

Leggi su esports247

(Di venerdì 26 febbraio 2021) AlMobile Club Open (, il noto torneo Esport, 16 saranno ledi ogni regione che si sfideranno nelle finali. In passato è stato già criticato per essere dilagante con hacker ed imbroglioni, ma quest’anno abbiamo l’eccezione. Tencent è sembrato molto più vigile, tanto da aver annunciato che ben 44sono state squalificate per aver violato l’integrità competitiva ed il codice della condotta. Oltre a queste abbiamo 13che invece sono state squalificate nella settimana scorsa alla fase a gironi. Per la prima volta nella storia del, Tencent ha divulgato pubblicamente l’elenco delleche sono state squalificate, la loro regione di appartenenza ed il motivo della squalifica. Questa ...