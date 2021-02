Pomeriggio 5, Marco Bellavia in lacrime: “I soldi prima o poi tornano, torneranno anche a me” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Momenti di forte commozione nell’ultima puntata di Pomeriggio 5. Ospite del salotto di Barbara D’Urso, giovedì 25 febbraio c’era Marco Bellavia, ex volto dello storico programma per ragazzi Bim Bum Bam oltre che protagonista della serie tv Dolce Licia con Cristina D’Avena. Trasmissioni simbolo degli anni ’90, che lo portarono all’apice del successo ancora giovane: la conduttrice ha mandato in onda una clip che ripercorreva la sua vita, tra carriera e famiglia, e lui non ha trattenuto le lacrime. “Mi piacerebbe tornare al mio lavoro, nella tv dei ragazzi. Mi commuovo quando vedo immagini di me e mio figlio insieme. Gli ultimi tredici anni li ho dedicati interamente a lui. È importante passare tempo insieme. I soldi prima o poi tornano, torneranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Momenti di forte commozione nell’ultima puntata di5. Ospite del salotto di Barbara D’Urso, giovedì 25 febbraio c’era, ex volto dello storico programma per ragazzi Bim Bum Bam oltre che protagonista della serie tv Dolce Licia con Cristina D’Avena. Trasmissioni simbolo degli anni ’90, che lo portarono all’apice del successo ancora giovane: la conduttrice ha mandato in onda una clip che ripercorreva la sua vita, tra carriera e famiglia, e lui non ha trattenuto le. “Mi piacerebbe tornare al mio lavoro, nella tv dei ragazzi. Mi commuovo quando vedo immagini di me e mio figlio insieme. Gli ultimi tredici anni li ho dedicati interamente a lui. È importante passare tempo insieme. Io poi...

