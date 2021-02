Percassi: “A Madrid sarà una gara complicata, non ci resta che provare a vincere” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport in una lunga intervista in cui si è parlato anche dell’arbitraggio di Stieler e del ritorno contro il Real Madrid:“Sudditanza? Vedendo la partita di ieri, direi senz’altro di sì. Impossibile assistere a certi errori, altrimenti. Impossibile schierarsi in questo modo: tutto contro l’Atalanta, sempre. O sei inadeguato, impreparato per una partita di Champions, oppure hai soggezione.Il ritorno? Mi resta la straordinaria capacità dell’Atalanta di giocare una partita non ‘sua’. Prima dell’espulsione, penso a quell’occasione di testa di Gosens, si vedeva che poteva venir fuori una sfida interessante. Dopo, è stata un’altra partita, e questo è uno dei miei rimpianti: in undici contro undici sarebbe stato più chiaro il livello a cui potevamo giocarla. Poi ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il presidente dell’Atalanta, Antonio, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport in una lunga intervista in cui si è parlato anche dell’arbitraggio di Stieler e del ritorno contro il Real:“Sudditanza? Vedendo la partita di ieri, direi senz’altro di sì. Impossibile assistere a certi errori, altrimenti. Impossibile schierarsi in questo modo: tutto contro l’Atalanta, sempre. O sei inadeguato, impreparato per una partita di Champions, oppure hai soggezione.Il ritorno? Mila straordinaria capacità dell’Atalanta di giocare una partita non ‘sua’. Prima dell’espulsione, penso a quell’occasione di testa di Gosens, si vedeva che poteva venir fuori una sfida interessante. Dopo, è stata un’altra partita, e questo è uno dei miei rimpianti: in undici contro undici sarebbe stato più chiaro il livello a cui potevamo giocarla. Poi ...

zazoomblog : Atalanta Percassi duro sull’arbitro Stieler: “Ha strafavorito il Real Madrid arbitrando con soggezione…” -… - ItaSportPress : Atalanta, Percassi duro sull'arbitro Stieler: 'Ha strafavorito il Real Madrid arbitrando con soggezione...' -… - sportface2016 : #AtalantaRealMadrid, #Percassi: “Il rosso a #Freuler un torto gravissimo, una partita rovinata” - cn1926it : #Atalanta, #Percassi torna sul rosso a #Freuler in #Champions: “Episodio grave e inaccettabile, anche per il calcio… - AtalantaBCFeed : Champions League, Atalanta-Real Madrid 0-1, Percassi: 'Arbitro in soggezione' #ForzaAtalanta #ABC1907 -