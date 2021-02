Pensioni 2021 | quando bastano 15 anni di contributi se si scegli l' opzione contributiva

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ormai il sistema previdenziale italiano sta virando pesantemente verso ilvo come regole di calcolo delle. Piùsi versano più si prende di pensione, questo il principio cardine del sistemavo che per esempio, per chi non haversati prima del 1996, è l'unico utilizzabile per il calcolo della pensione. Se per i cosiddettivi puri ilvo è la regola fissata per il calcolo della prestazione, per chi haantecedenti il 1996 il sistemavo potrebbe essere una. Il sistemavo in termini di calcolo delleè meno favorevole rispetto al metodo retributivo, basato sulle retribuzioni ...