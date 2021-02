Orlando stringe i tempi su riforma ammortizzatori

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il ministro del Lavoro, Andreaper la messa a punto delladegli. E per questo sabato, come previsto dal ruolino di marcia annunciato nel corso del primo incontro, convoca, per la prima volta tutti ad uno stesso tavolo virtuale, sindacati e imprese. Una video call che avrà l’obiettivo, a quanto si apprende, di “sottoporre al confronto un documento “aperto” che definisca le possibili linee di intervento per la semplificazione delle procedure di attivazione e della gestione deglisociali”. Un incontro prevalentemente ‘tecnico’ , si spiega, con cui iniziare ad affrontare la prima parte di unacomplessa e delicata. Al tavolo dunque, oltre a Cgil Cisl Uil e Ugl anche Confindustria e tutte le altre ...

Adnkronos

Il ministro del Lavoro ha convocato sabato sindacati e imprese, per la prima volta tutti virtualmente intorno allo stesso tavolo Il ministro del Lavoro, Andreai tempi per la messa a punto della riforma degli ammortizzatori. E per questo sabato, come previsto dal ruolino di marcia annunciato nel corso del primo incontro, convoca, per la ...In effetti il tempoe nessuna novità ufficiale è ancora arrivata: la scadenza della ...stilava una lunga lista di misure a cui si stava lavorando prima di passare il testimone ad Andrea...In corso una revisione delle procedure di cassa integrazione da parte del Ministro Orlando e del presidente INPS: si propone l'addio al modello SR41 e utilizzo degli Uniemens ...