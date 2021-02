Omloop Het Nieuwsblad 2021, dove vederla in tv e streaming. Orari e programma (Di venerdì 26 febbraio 2021) Prenderà il via domani, 26 febbraio, la campagna del nord con la Omloop Het Nieuwsblad che farà da apripista a tutte le classiche del Belgio. Percorso abbastanza duro nei 200 chilometri da Gand a Ninove, con lo spettacolare Muro di Geraardsbergen che potrebbe risultare determinante. Il grande favorito è Julian Alaphilippe che ha dimostrato di essere già in buona condizione al Tour de Provence. In casa Italia il ciclista più atteso è senza ombra di dubbio Davide Ballerini, autore di un grande Tour de Provence nel quale ha portato a casa due tappe. Sfortunatamente non è prevista copertura televisiva per la Omloop Het Nieuwsblad 2021; medesimo discorso per la diretta streaming. In compenso però, OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale della classica belga dalle ore 10.00 per non ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Prenderà il via domani, 26 febbraio, la campagna del nord con laHetche farà da apripista a tutte le classiche del Belgio. Percorso abbastanza duro nei 200 chilometri da Gand a Ninove, con lo spettacolare Muro di Geraardsbergen che potrebbe risultare determinante. Il grande favorito è Julian Alaphilippe che ha dimostrato di essere già in buona condizione al Tour de Provence. In casa Italia il ciclista più atteso è senza ombra di dubbio Davide Ballerini, autore di un grande Tour de Provence nel quale ha portato a casa due tappe. Sfortunatamente non è prevista copertura televisiva per laHet; medesimo discorso per la diretta. In compenso però, OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale della classica belga dalle ore 10.00 per non ...

LucaSaugo : La mia preview dell'#OHN21 - SpazioCiclismo : Appare ormai certo che Mathieu Van Der Poel non sarà sabato al via della Omloop Het Nieuwsblad #OHN21 - SpazioCiclismo : 15 le squadre ad aver annunciato sinora la propria selezione per la Omloop Het Nieuwsblad, apertura del calendario… - DinoDiener : RT @FantaBarSport: #OmloopHetNieuwsblad2021 - Percorso e favoriti ?? - FantaBarSport : #OmloopHetNieuwsblad2021 - Percorso e favoriti ?? -