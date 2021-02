NFL – I prospetti del draft 2021 | #16 Gregory Rousseau

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Un infortunio durante il suo anno da matricola e la volontà di non scendere in campo nella stagione 2020, non gli impediscono di presentarsi come uno dei migliori defensive end della classeha, infatti, tutte le potenzialità per entrare in National Football League già durante il primo giro del prossimo. Chi ènasce a Coconut Creek, in Florida, ed è proprio lì che muove i suoi primi passi nel mondo del football. Gioca nella squadra del Champagnat Catholic School di Hialeah, dove ricopre ben tre ruoli diversi; defensive end, safety e wide receiver. Rimane in Florida anche per il periodo universitario e, nel 2018, passa all’Università di Miami. Con gli Hurricanes, ...