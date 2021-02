Navalny, Mosca conferma: è stato trasferito in una colonia penale (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'oppositore russo Aleksei Navalny è stato trasferito in una colonia penale. La conferma è arrivata dal capo dei servizi carcerari russo dopo che uno dei legali di Navalny, Olga Mikhailova, aveva ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'oppositore russo Alekseiin una. Laè arrivata dal capo dei servizi carcerari russo dopo che uno dei legali di, Olga Mikhailova, aveva ...

urania2906 : RT @TgLa7: #Navalny: Mosca conferma, trasferito in una colonia penale - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Navalny, Mosca conferma: è stato trasferito in una colonia penale #alekseinavalny - DarioGiuffrida1 : RT @TgLa7: #Navalny: Mosca conferma, trasferito in una colonia penale - RosaMaiuccaro : RT @TgLa7: #Navalny: Mosca conferma, trasferito in una colonia penale - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Navalny, Mosca conferma: è stato trasferito in una colonia penale #alekseinavalny -