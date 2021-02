Maradona Jr.: “Il Granada farebbe fatica a salvarsi in Italia, non ho capito le scelte di Gattuso” (Di sabato 27 febbraio 2021) Diego Maradona jr ha parlato così ai microfoni di Radio Crc dell’eliminazione del Napoli in Europa League per mano del Granada: “Ieri è stata la prima volta, in un anno e mezzo, in cui non sono stato d’accordo con le scelte di Gattuso. Non ho capito perché abbia voluto iniziare la gara con la difesa a tre e soprattutto perché non puntare già prima su Ghoulam, visto l’impatto dell’algerino sulla gara. Non si può trovare nulla di positivo in un’eliminazione ai 16esimi di Europa League dal Granada, una squadra che farebbe difficoltà a salvarsi in Italia“. Sui troppi errori commessi: “E’ come se non ci fossero presenti in campo con la testa”. Su Gattuso e Giuntoli: “Critiche troppo aspre nei confronti di ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 febbraio 2021) Diegojr ha parlato così ai microfoni di Radio Crc dell’eliminazione del Napoli in Europa League per mano del: “Ieri è stata la prima volta, in un anno e mezzo, in cui non sono stato d’accordo con ledi. Non hoperché abbia voluto iniziare la gara con la difesa a tre e soprattutto perché non puntare già prima su Ghoulam, visto l’impatto dell’algerino sulla gara. Non si può trovare nulla di positivo in un’eliminazione ai 16esimi di Europa League dal, una squadra chedifficoltà ain“. Sui troppi errori commessi: “E’ come se non ci fossero presenti in campo con la testa”. Sue Giuntoli: “Critiche troppo aspre nei confronti di ...

