LIVE Sci alpino, Discesa Val di Fassa in DIRETTA: si incomincia! Temperature alte e neve molle, sarà una gara “lotteria”? (Di venerdì 26 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.45 SCATTA LA Discesa #1 DELLA VAL DI Fassa! Breezy Johnson è sul tracciato! 11.42 Le atlete si preparano vicino alla postazione di partenza. sarà subito spettacolo con Johnson 1, Siebenhofer 2, Weidle 3, Marsaglia 4 e Suter 5. 11.39 La gara odierna si disputa con Temperature, purtroppo, decisamente alte. Al momento la colonnina di Mercurio parla di 7° e, anche per questo, chi poteva scegliersi il pettorale ha optato per numeri bassi. La pista, a rigor di logica, dovrebbe andare a rovinarsi, con le atlete che partiranno più avanti che avranno poche chance per inserirsi ai piani alti. La neve, già ora, è molle. 11.36 LA START-LIST DELLA gara ODIERNA 1 6535455 ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.45 SCATTA LA#1 DELLA VAL DI! Breezy Johnson è sul tracciato! 11.42 Le atlete si preparano vicino alla postazione di partenza.subito spettacolo con Johnson 1, Siebenhofer 2, Weidle 3, Marsaglia 4 e Suter 5. 11.39 Laodierna si disputa con, purtroppo, decisamente. Al momento la colonnina di Mercurio parla di 7° e, anche per questo, chi poteva scegliersi il pettorale ha optato per numeri bassi. La pista, a rigor di logica, dovrebbe andare a rovinarsi, con le atlete che partiranno più avanti che avranno poche chance per inserirsi ai piani alti. La, già ora, è. 11.36 LA START-LIST DELLAODIERNA 1 6535455 ...

