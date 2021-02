Live Non è la d’Urso chiude (ma torna a settembre), Domenica Live si allunga: le novità (Di venerdì 26 febbraio 2021) Grandi novità per Barbara d’Urso ed i suoi due programmi Domenicali, Domenica Live e Live Non è la d’Urso. Quest’ultimo – come annunciato dal comunicato stampa diramato da Mediaset – chiuderà il prossimo 28 marzo, mentre dall’11 aprile Domenica Live si allungherà con un “nuovo spazio dedicato all’informazione ed all’attualità” in onda dalle 15.00 alle 17.00 in piena concorrenza di Domenica In. Live Non è la d’Urso, il ritorno previsto con una nuova edizione L’attuale edizione di Live Non è la d’Urso chiuderà il prossimo 28 marzo, ma ... Leggi su biccy (Di venerdì 26 febbraio 2021) Grandiper Barbaraed i suoi due programmili,Non è la. Quest’ultimo – come annunciato dal comunicato stampa diramato da Mediaset –rà il prossimo 28 marzo, mentre dall’11 aprilesi allungherà con un “nuovo spazio dedicato all’informazione ed all’attualità” in onda dalle 15.00 alle 17.00 in piena concorrenza diIn.Non è la, il ritorno previsto con una nuova edizione L’attuale edizione diNon è larà il prossimo 28 marzo, ma ...

