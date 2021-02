Libero: se in Europa il Var è poco usato è per colpa di Ceferin (Di venerdì 26 febbraio 2021) «Ci sono molte proposte su come migliorare il Var. Per me la cosa più utile è che sia usato per le situazioni più controverse. In alcune leghe il gioco viene interrotto per troppi minuti, questo non è un bene per il calcio. La soluzione è limitarne l’applicazione, sul fallo di mano per esempio ci sono diversi dubbi. O sul fuorigioco di 1-2 cm. E naturalmente sul portiere che magari supera la linea di pochi centimetri durante il calcio di rigore». Su Libero, Tommaso Lorenzini ricorda le parole di Aleksander Ceferin, presidente Uefa, nello scorso ottobre, a proposito del Var. E scrive, in sostanza, che è per colpa sua che il Var non utilizzato abbastanza, in Europa. Le sue raccomandazioni sono state accolte dagli arbitri, scrive, “come un “se volete, fatene a meno””. L’ultimo turno di Champions “ha ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 febbraio 2021) «Ci sono molte proposte su come migliorare il Var. Per me la cosa più utile è che siaper le situazioni più controverse. In alcune leghe il gioco viene interrotto per troppi minuti, questo non è un bene per il calcio. La soluzione è limitarne l’applicazione, sul fallo di mano per esempio ci sono diversi dubbi. O sul fuorigioco di 1-2 cm. E naturalmente sul portiere che magari supera la linea di pochi centimetri durante il calcio di rigore». Su, Tommaso Lorenzini ricorda le parole di Aleksander, presidente Uefa, nello scorso ottobre, a proposito del Var. E scrive, in sostanza, che è persua che il Var non utilizzato abbastanza, in. Le sue raccomandazioni sono state accolte dagli arbitri, scrive, “come un “se volete, fatene a meno””. L’ultimo turno di Champions “ha ...

