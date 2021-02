Leeds | Bielsa controcorrente | “Preferisco che i migliori calciatori giochino contro di noi perché…”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Vuole sfidare sempre i. Lo dice apertamente Marcelo, allenatore del, in vista della sfidal'Aston Villa di Premier League. Il mister, come riporta la BBC, ha commentato la possibile assenza del rivale Jack Grealish, tra ipiù forti e decisivi di questa stagione inglese, per la gara di domani del massimo campionato. Loco in ogni suo comportamento o giudizio, l'allenatore argentino ha spiegato il perché del suo desiderio di avere iad ogni partita.: "giocare"caption id="attachment 993513" align="alignnone" width="775"(getty images)/captionDopo aver parlato del proprio futuro, con tanto di ...