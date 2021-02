Istat | “Oltre 4 milioni di lavoratori in smart working”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Rapporto sul mercato del lavoro dell’: “Durante la pandemiaperdi”. ROMA – E’ stato pubblicato il Rapporto sul mercato del lavoro dell’. “Il ricorso allo– si legge nella nota, riportata dall’Ansa – ha interessato subito dopo l’esplosione della pandemia il 21,3% delle imprese con almeno 3 addetti, la percentuale è calata all’11,3% nel periodo giugno-novembre. La quota diinnelle imprese che lo hanno attivato sale dal 5% del periodo precedente il Covid-19, al 47% dei mesi di lockdown di marzo-aprile, per assestarsi intorno al 30% da maggio in avanti“. Brunetta: “...

