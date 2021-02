Halo Infinite offrirà "una delle esperienze di gioco più aperte mai viste nella saga"

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Sappiamo chesarà, per certi versi, una ripartenza dello storico franchise, in cerca di nuove vette e nuovo pubblico, tenendosi però ben stretto quello fidelizzato in tanti anni. Le aspettative sono altissime e il team di sviluppo lo sa bene: per questo, anche la comunicazione dev'essere rassicurante e densa di annunci concreti. Il Campaign Art Lead diJustin Dinges e il collega Sandbox Lead Troy Mashburn, dalle pagine diWaypoint, hanno raccontato ora qualcosa di nuovo sull'atteso nuovo titolo della serie, assicurando che sarà prevista una grande libertà d'azione e d'approccio, soprattutto nel co-op. "Creare una campagna vuol dire raccontare il prossimo, grande capitolostoria di Master Chief, mentre l'esperienza in co-op si basa sul giocare ...