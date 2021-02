Facoltà di Medicina in Basilicata dall’anno accademico 2021/2022 (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Giunta regionale ha formalizzato il proprio parere favorevole, “ai sensi del decreto del MIUR del 25 ottobre 2019 n. 989, all’attivazione, a decorrere dall’anno accademico 2021/2022, del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia presso l’Università degli studi della Basilicata”. Con lo stesso provvedimento la Giunta ha preso atto del “Regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli studi della Basilicata, così come integrato dalle osservazioni contenute nel parere favorevole del Consiglio universitario nazionale”. Dopo l’approvazione dell’accordo di programma siglato il 5 agosto da Regione Basilicata, Università degli studi della Basilicata, Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e dal ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Giunta regionale ha formalizzato il proprio parere favorevole, “ai sensi del decreto del MIUR del 25 ottobre 2019 n. 989, all’attivazione, a decorrere, del corso di laurea magistrale a ciclo unico ine chirurgia presso l’Università degli studi della”. Con lo stesso provvedimento la Giunta ha preso atto del “Regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli studi della, così come integrato dalle osservazioni contenute nel parere favorevole del Consiglio universitario nazionale”. Dopo l’approvazione dell’accordo di programma siglato il 5 agosto da Regione, Università degli studi della, Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e dal ...

eziomauro : 'La Statale ha messo a punto un vaccino anti-Covid innovativo': l'annuncio del preside della facoltà di Medicina Zu… - VernitiMarco : @LucaBizzarri Non ho capito bene, quindi se uno sbaglia una domanda ad un esame (qualsiasi facoltà essa sia, qua si… - itsforhys : RT @wardmehoran: Ma voi scegliete medicina, giurisprudenza ecc solo per potervela tirare e sminuire chi frequenta altre facoltà o perché da… - pastalsalmon : La gente ha veramente rotto il cazzo con i paragoni tra le università. Parlo della mia facoltà che non è medicina/i… - blue_elysian_ : RT @wardmehoran: Ma voi scegliete medicina, giurisprudenza ecc solo per potervela tirare e sminuire chi frequenta altre facoltà o perché da… -

Ultime Notizie dalla rete : Facoltà Medicina Un ciclo di 5 incontri dedicati a Darwin ... docente di Storia della medicina e bioetica all'Università La Sapienza di Roma, in programma ... del Dipartimento di Preistoria e Archeologia della facoltà di Filosofia e Lettere dell'Università ...

Darwin Day, cinque appuntamenti con la divulgazione scientifica ... docente di Storia della medicina e bioetica all'Università La Sapienza di Roma, in programma ... del Dipartimento di Preistoria e Archeologia della facoltà di Filosofia e Lettere dell'Università ...

Nuovi corsi di laurea 2020: le novità per Biotech, Medicina e Ingegneria Corriere della Sera ... docente di Storia dellae bioetica all'Università La Sapienza di Roma, in programma ... del Dipartimento di Preistoria e Archeologia delladi Filosofia e Lettere dell'Università ...... docente di Storia dellae bioetica all'Università La Sapienza di Roma, in programma ... del Dipartimento di Preistoria e Archeologia delladi Filosofia e Lettere dell'Università ...