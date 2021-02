Emma Watson smette di recitare | ecco i perchè

Leggi su ck12

(Di venerdì 26 febbraio 2021) La decisione di, riportata dal Daily Mail, riferisce che l’attrice, a soli 30 anni, avrebbe deciso di ritirarsi dalle scene. Trent’anni, parigina per caso ma trasferitasi all’età di cinque anni nell’Oxfordshire con la madre, inizia anella saga di Harry Potter all’età di 10 anni, dal 2001 al 2011, con il personaggio di Hermione Granger, la studentessa modello della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Ha un ruolo importante nel 2013 per l’interpretazione di Sam in Noi siamo infinito, con il ruolo di Sam, una delle protagonisti, vincendo il premio come miglior attrice assegnato ai San Diego Film Critics Society Awards. Arriva poi all’apice della sua carriera con la Disney nel 2017 nel film de La Bella e la Bestia. Il realtà il tabloid inglese ha pubblicato un pezzo in cui sostiene che la ...