Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi, Ciacci: “gliel’avrei fatta pagare” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi è questa una delle grandi notizie della settimana, a storcere il naso Giovanni Ciacci dopo il forfait: ecco il motivo. Elisa Isoardi, Fonte foto: Instagram (@ ElisaIsoardi)Manca poco per il ritorno in televisione dell’Isola dei Famosi, il popolare reality show di Canale Cinque che quest’anno per la prima volta è affidato a Ilary Blasi, la conduttrice farà il suo debutto dopo un anno e mezzo lontana dalla prima serata. In attesa di scoprire cosa succederà, al centro dell’attenzione ci finiscono due vip, una tra le concorrenti ufficiali e si tratta dell’ex conduttrice di Rai Uno e l’altro Giovanni Ciacci che ha dovuto dare forfait per le prove mediche ... Leggi su chenews (Di venerdì 26 febbraio 2021)deiè questa una delle grandi notizie della settimana, a storcere il naso Giovannidopo il forfait: ecco il motivo., Fonte foto: Instagram (@)Manca poco per il ritorno in televisione dell’Isola dei, il popolare reality show di Canale Cinque che quest’anno per la prima volta è affidato a Ilary Blasi, la conduttrice farà il suo debutto dopo un anno e mezzo lontana dalla prima serata. In attesa di scoprire cosa succederà, al centro dell’attenzione ci finiscono due vip, una tra le concorrenti ufficiali e si tratta dell’ex conduttrice di Rai Uno e l’altro Giovanniche ha dovuto dare forfait per le prove mediche ...

IsolaDeiFamosi : È pronta a fare un tuffo nelle acque cristalline dell'Honduras: Elisa Isoardi è una nuova naufraga dell’#Isola! ?? - zazoomblog : Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi Ciacci: “gliel’avrei fatta pagare” - #Elisa #Isoardi #all’Isola #Famosi - Kotiomkin : Elisa Isoardi sarà tra i concorrenti della nuova edizione dell’isola dei Famosi. Ha vissuto con Salvini, sa come no… - infoitcultura : Isola dei Famosi 2021: svelati altri quattro naufraghi. C'è pure Elisa Isoardi - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Elisa Isoardi: 'Sull’Isola voglio far uscire la parte più bella di me' -