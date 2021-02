Draghi names Fabrizio Curcio new civil protection head

Ultime Notizie dalla rete : Draghi names

La Gazzetta del Mezzogiorno

ROME, FEB 26 - Premier Marioon Friday named Fabrizio Curcio new civil protection head replacing Angelo Borrelli whose term is nearly over.thanked Borrelli for his work over the years. Curcio, 54, had previously served as civil protection department head from 2015 to 2017. .ROME, FEB 16 - Premier Marioon Tuesday named Ambassador Luigi Mattiolo his diplomatic advisor and personal representative/sherpa for the G7 and G20 summits. Mattiolo, 63, has been in the diplomatic service since 1981 and ...Da Di Stefano a Sibilia, passando per la Floridia. Nel M5s gridavano al golpe dei poteri forti contro Giuseppi, ora giurano fedeltà all'apostolo delle élite. Tabacci li gabba tutti: ma almeno lui demo ...Può un ministero della Disabilità discriminare le persone disabili? Domandarselo è lecito ed è proprio quello che è avvenuto all’indomani dell’annuncio del nuovo dicastero deciso da Mario Draghi e aff ...