Dallo sgombero di CasaPound a Maccarese spuntano altarini per Priebke e Himmler (Di venerdì 26 febbraio 2021) C'era anche un altarino con pane e vino, riportante i nomi di defunti tra cui Erich Priebke e Heinrich Himmler nello stabile sgomberato a via San Giorgio a Maccarese, nel comune di Fiumicino, di proprietà della Asl e occupato da CasaPound. Dalle indagini del commissariato è stato accertato che lo stabile era occupato abusivamente dal 2008 da un'associazione culturale vicina a CasaPound. Come si legge in una nota, l'edificio veniva anche utilizzato per incontri tra i "leader nazionali" dello stesso movimento. Sul posto è stato identificato solo il guardiano, ma all'interno non c'era nessuno. Tutto il materiale riconducibile al periodo del fascismo e nazismo è stato sequestrato. Le operazioni di sgombero sono state portate avanti dai poliziotti del Commissariato Fiumicino, diretto da ...

