Covid, un altro positivo nel Torino: a forte rischio la gara con la Lazio (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un altro positivo al Covid nel Torino, ora un vero e proprio focolaio. Sono otto i calciatori contagiati, due, invece, i membri dello staff positivi. Per questo il club granata da diversi giorni sta osservando un periodo di isolamento fiduciario che durerà, almeno fino a domani. Nemmeno oggi, infatti, la squadra si allenerà. I test molecolari effettuati ieri, giovedì 25 febbraio, hanno riscontrato un nuovo caso Covid nella squadra. La gara tra Torino e Sassuolo è stata già spostata a metà marzo, a forte rischio è anche quella con la Lazio in programma martedì. Troppo poco tempo per cercare soluzioni alternative: la Lega, con ogni probabilità, sarà chiamata a rinviare anche il prossimo impegno di campionato dei ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 febbraio 2021) Unalnel, ora un vero e proprio focolaio. Sono otto i calciatori contagiati, due, invece, i membri dello staff positivi. Per questo il club granata da diversi giorni sta osservando un periodo di isolamento fiduciario che durerà, almeno fino a domani. Nemmeno oggi, infatti, la squadra si allenerà. I test molecolari effettuati ieri, giovedì 25 febbraio, hanno riscontrato un nuovo casonella squadra. Latrae Sassuolo è stata già spostata a metà marzo, aè anche quella con lain programma martedì. Troppo poco tempo per cercare soluzioni alternative: la Lega, con ogni probabilità, sarà chiamata a rinviare anche il prossimo impegno di campionato dei ...

Agenzia_Ansa : Altro balzo di positivi al #Covid nelle ultime 24 ore in Italia: 19.886 nuovi casi e 308 vittime #ANSA - giorgio_gori : Un anno senza poter lavorare, zero ristori. Il mondo della #montagna sta subendo + di ogni altro le conseguenze del… - rtl1025 : ?? Un orchestrale di #sanremo2021 è risultato positivo al #Covid prima dell'ingresso al Teatro Ariston per le prove.… - innerschjld : RT @taegiprism: il razzismo verso gli asiatici è talmente normalizzato che nemmeno viene preso con la dovuta serietà e il caso di questo ti… - fabbri_tiziana : @picovive Condivido in pieno. Tra l'altro quando sono diventata positiva al Covid l'app non ha segnalato nulla a mi… -