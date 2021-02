Conte | lectio magistralis all’Università di Firenze

SkyTG24 : La lectio magistralis di #Conte all’università di Firenze - Corriere : La lectio Magistralis di Giuseppe Conte all’Università di Firenze - repubblica : Firenze, Conte torna all'Università con una lectio magistralis (da ex premier): Prima l'incontro col rettore Dei. P… - Dr_Venkman_ : RT @helis94: Tira più una Lectio Magistralis di Conte che un carro di italovivaisti - RussoMu : RT @ErmannoKilgore: Lectio Magistralis di Giuseppe Conte all’Università di Firenze Diretta video - -

Ultime Notizie dalla rete : Conte lectio

di Silvana Palazzo) GIUSEPPEMAGISTRALIS A FIRENZE Nell'attesa di capire "cosa farà da grande" Giuseppe, oggi torna ufficialmente in Università come professore di diritto privato ...Così, senza mascherina 'data la distanza notevole' (la lezione era trasmessa in diretta streaming), l'ex premier Giuseppeha iniziato la suanell'aula magna dell'ateneo fiorentino. 'E' ...Così l'ex premier Giuseppe Conte nella sua lezione all'Università di Firenze. La lezione si intitola 'Tutela della salute e salvaguardia della economia: lezioni dalla pandemia' in diretta streaming ...«Questo giorno, che segna il mio rientro in Ateneo a Firenze, lo dedico a tutti gli studenti. Un grazie al Rettore e a tutto il personale dell'Università».