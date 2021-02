Cluster in Cadore partito da un operaio | si teme variante inglese

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Un(inconsapevolmente) positivo ha svolto dei lavori in alcune abitazioni contagiandone i residenti: è sorto così il focolaio in. Focolaio in, 21 casi:positivo al lavoro nelle case su Notizie.it.

CorriereAlpi : I nuovi positivi sono 21, quattro persone in ospedale. Il virus è circolato tra alcune famiglie dando il via al clu… -

Ultime Notizie dalla rete : Cluster Cadore

Corriere Delle Alpi

... che contò il 21 febbraio la prima vittima per Covid in Italia, e dove da tempo la popolazione partecipa ad uno studio sul virus condotto da Andrea Crisanti, e Auronzo di, uno deipiù ...... Granze in provincia di Padova, Polesella in provincia di Rovigo, Feltre e Valle diin ... Siamo sicuri che la creazione di questienergetici intelligenti sarà un esempio per altre realtà ...I nuovi positivi sono 21, quattro persone in ospedale. Il virus è circolato tra alcune famiglie dando il via al cluster ...Si sono chiusi i Mondiali di sci a Cortina e delle opere infrastrutturali previste e finanziate non c’è traccia ...