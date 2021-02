Cinema, ora è ufficiale: quando e dove riaprono (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ignazio Riccio Il ministro Dario Franceschini L’ingresso sarà possibile non oltre le ore 22. Ci sarà, poi, l’esigenza di rispettare una capienza massima, e l'obbligo di indossare sempre la mascherina È arrivato il via libera del Comitato tecnico scientifico al protocollo per la riapertura in sicurezza di Cinema e teatri in zona gialla. L'indicazione è arrivata al termine della riunione di oggi. La data è quella proposta dal ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, il 27 marzo, giornata mondiale del Teatro. Lo stesso Franceschini lo ha ribadito sul suo profilo Twitter. “Il confronto con il Comitato tecnico scientifico – ha scritto – e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura di teatri e Cinema e l'accesso ai musei su prenotazione anche nei week end”. I luoghi di cultura e di ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ignazio Riccio Il ministro Dario Franceschini L’ingresso sarà possibile non oltre le ore 22. Ci sarà, poi, l’esigenza di rispettare una capienza massima, e l'obbligo di indossare sempre la mascherina È arrivato il via libera del Comitato tecnico scientifico al protocollo per la riapertura in sicurezza die teatri in zona gialla. L'indicazione è arrivata al termine della riunione di oggi. La data è quella proposta dal ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, il 27 marzo, giornata mondiale del Teatro. Lo stesso Franceschini lo ha ribadito sul suo profilo Twitter. “Il confronto con il Comitato tecnico scientifico – ha scritto – e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura di teatri ee l'accesso ai musei su prenotazione anche nei week end”. I luoghi di cultura e di ...

