Carcere per la professoressa che insulta gli studenti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Annamaria Villafrate - La Cassazione conferma il Carcere per l'insegnante aggressiva che insulta con termini volgari e offensivi gli alunni e li saluta con il dito medio. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Annamaria Villafrate - La Cassazione conferma ilper l'insegnante aggressiva checon termini volgari e offensivi gli alunni e li saluta con il dito medio.

amnestyitalia : ?? #PatrickZaki resterà in carcere per altri 45 giorni. Un accanimento crudele che deve finire subito. Patrick deve… - amnestyitalia : Grazie #Amadeus per aver parlato di Patrick. Da oltre un anno, lo studente dell'università di Bologna si trova in c… - amnestyitalia : Altri 45 giorni di carcere per Patrick Zaki. Serve un’azione forte da parte delle istituzioni italiane! Dire 'aspet… - joecuce : RT @P_M_1960: Confermati altri 45 giorni di carcere per Patrick ma noi non smettemmo mai di chiedere #PatrickZakilibero - SbadiglioSempre : RT @P_M_1960: Confermati altri 45 giorni di carcere per Patrick ma noi non smettemmo mai di chiedere #PatrickZakilibero -